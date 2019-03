Aborcja na żądanie? Ponad połowa Polaków mówi: tak [SONDAŻ]

Czy kobieta powinna mieć prawo do aborcji do 12 tygodnia ciąży? Na to pytanie odpowiedzieli w lutym Polacy w sondażu IPSOS. Jak się okazuje, stają się w tej kwestii coraz bardziej liberalni.

Robert Biedroń w programie Wiosny zawarł m.in. zagwarantowanie kobietom prawa do bezpiecznego przerywania ciąży na żądanie do 12 tygodnia. „To standard europejski i światowy. Wszystkie rządy udawały, że problem nie istnieje, ale istnieje”, mówił na początku lutego w „Rzeczpospolitej” szef sztabu Biedronia, Marcin Anaszewicz.

Za dostępem do aborcji na żądanie są nie tylko organizacje międzynarodowe, ale również Polacy. Tak wynika z najnowszego sondażu IPSOS dla OKO.press. W badaniu zapytano, czy kobieta - bez względu na okoliczności - powinna mieć prawo do aborcji do 12 tygodnia ciąży. Wyniki? Ponad połowa Polek i Polaków, bo 53 proc., twierdzi, że tak. Przeciwnego zdania jest 35 proc. respondentów.

Wyborcy PiS przeważnie przeciw prawu do aborcji na żądanie

Kto jest za prawem do przerywania ciąży na żądanie do 12 tygodnia? Przede wszystkim wyborcy Wiosny Biedronia (87 proc.), SLD (86 proc.) i PO (80 proc.). Najbardziej konserwatywny jest elektorat PiS. Wśród wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego jest 21 proc. zwolenników i 67 proc. przeciwników aborcji do 12 tygodnia.

Jeśli porównać odpowiedzi kobiet i mężczyzn, widać sporą różnicę. Aż 57 proc. Polek, które brały udział w badaniu, jest za prawem do przerwania ciąży. Wśród mężczyzn za takim prawem opowiedziało się 49 proc. respondentów, ale aż 16 proc. z nich jest niezdecydowanych (wśród kobiet tylko 9 proc.).

W postawie Polaków widać sporą zmianę. OKO.press zleciło podobny sondaż w styczniu ubiegłego roku. Wówczas, na pytanie o złagodzenie prawa antyaborcyjnego tylko 37 proc. respondentów reagowała pozytywnie, a negatywnie - 44 proc.

