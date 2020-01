Abp Marek Jędraszewski otrzymał nagrodę klubów "Gazety Polskiej" i został uznany Człowiekiem Roku. Dlaczego? Bo „dał się poznać jako niezłomny obrońca wiary i głosiciel prawdy”, a co więcej „nie uległ zastraszaniu i represjom”. Tak pisze o metropolicie krakowskim Ryszard Kapuściński, szef Klubów "GP".

„Gazeta Polska” doceniła arcybiskupa m.in. za słowa o „niebezpiecznym ekologizmie” czy „tęczowej zarazie” i za ostrzeżenia przed „ideologią LGBT będącej zaprzeczeniem wizji, jaką miał Bóg”.

- napisał Kapuściński, podkreślając, jak wielkie wsparcie otrzymał abp Jędraszewski po „wielkiej agresji przedstawicieli lewicy” wobec niego. „Polacy, którzy z pokorą znosili falę nienawiści wobec katolików i świętych symboli religijnych, przemówili jednym głosem. Nie możemy na to pozwolić! Non possumus!" - czytamy.

Wszyscy, którzy Go znają, którzy z Nim rozmawiali, wiedzą, że to człowiek niezwykłej Wiary, który daje Nadzieję i roztacza wokół swojej osoby niezwykłą Miłość do ludzi. To skromny kapłan bezgranicznie oddany Chrystusowi i Kościołowi. To wielkie szczęście, że Polacy mają takiego arcybiskupa, który, nie zważając na opinię innych, nie obawia się szczerze opisywać rzeczy takimi, jakie są. Zła nazwać złem, a grzechu – grzechem