Abp Jędraszewski oburzony bożonarodzeniowymi plakatami. "Chcą nas odrzeć z naszych świętości"

Abp Marek Jędraszewski wygłosił homilię w trakcie mszy św. w 40. rocznicę pacyfikacji strajku, który wybuchł w Hucie im. Lenina po wprowadzeniu stanu wojennego. Metropolita krakowski przytoczył treść uchwały programowej Solidarności z 7 października 1981 roku, w której zapisano, że związek ten wyrósł z buntu społeczeństwa polskiego przeciwko łamaniu praw obywatelskich, dyskryminacji światopoglądowej i wyzyskowi ekonomicznemu. Zapisano też, że "historia nauczyła nas, że nie ma chleba bez wolności".

Arcybiskup ocenił, że komuniści nie chcieli przyjąć programu wzywającego do poszanowania praw człowieka, sprawiedliwości i pokoju, a wprowadzenie stanu wojennego było "wypowiedzeniem wojny polskiemu społeczeństwu". – W imię obrony własnych przywilejów, w imię bezkarnej władzy. I nieprawdą jest, jak wiemy z badań historyków – nie tylko polskich, ale też rosyjskich, że zagrażała nam wtedy interwencja tzw. bratnich wojsk – mówił hierarcha.

Abp Jędraszewski krytykuje bożonarodzeniowe plakaty

Abp Jędraszewski, nawiązując do wydarzeń historycznych, odniósł się do tego, co obecnie dzieje się w ojczyźnie, zwracając uwagę "na nową falę ateizacji, która przyjmuje kształt słynnych już niestety plakatów związanych ze zbliżającymi się świętami".

– O tym, czym te święta naprawdę są, tam się nie mówi. To, że te święta mówią o godności człowieka, którego tak do końca umiłował Bóg, się nie liczy – ocenił Jędraszewski. Wskazał, że "na plakacie w Warszawie pokazani są łyżwiarze, na plakacie w Szczecinie – jakiś paprykarz, w Łodzi – przedstawiony jest jednorożec, a dzisiaj, jak podają media, na plakacie w Świdnicy są dziki i napis: »dzikie święta pełne tradycji«".

– Chcą nas odrzeć z naszych świętości po raz kolejny. Chcą nas doprowadzić do tego, żebyśmy sprzeniewierzyli się zamiarowi Boga wobec nas. Nie możemy do tego dopuścić. Musimy chronić świętość naszych serc, naszej miłości do Boga i drugiego człowieka – wzywał metropolita krakowski.

RadioZET.pl/PAP