Abp Marek Jędraszewski przewodniczył 1 stycznia tradycyjnej pasterce noworocznej w bazylice św. Franciszka w Krakowie. Metropolita krakowski, który niejednokrotnie ostrzegał m.in. przed „ideologią LGBT będącej zaprzeczeniem wizji, jaką miał Bóg”, czy ostatnio „niebezpiecznym ekologizmem”, w Nowy Rok mówił o „kłamliwych ideologiach”, a także… „nawróceniu ekologicznym”. Metropolita krakowski nawiązał tym do orędzia papieża Franciszka na 53. Światowy Dzień Pokoju.

„Chodzi o to, aby na życie człowieka spojrzeć biorąc pod uwagę najpierw szczodrobliwość Stwórcy, »który dał nam Ziemię i który wzywa nas do radosnej wstrzemięźliwości dzielenia się«. Chodzi zatem, by na nowo tworzyć jak najbardziej szlachetne więzi z naszymi siostrami i braćmi. By dalej odnawiać jak najbardziej dobre relacje z innymi stworzeniami, które Bóg powołał do istnienia na naszej ziemi” – mówił abp Jędraszewski, przywołując papieskie orędzie, a także wyjaśniając zgromadzonym, czym tak naprawdę jest owe „nawrócenie ekologiczne”.

Prawdziwe nawrócenie ekologiczne zaczyna się od naszego synostwa wobec Boga, który stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo i kazał nam czynić Ziemię poddaną sobie. To znaczy, żebyśmy umieli na tę Ziemię, na całe bogactwo stworzonego świata patrzeć z taką odpowiedzialnością i z taką miłością, z jaką On powoływał ten świat do istnienia

– mówił abp Jędraszewski i namawiał do „ochrony tego świata, zatroskania o ten świat, robienia wszystkiego, aby ten wielki skarb, jakim jest świat nie został przez nieodpowiedzialność człowieka zniszczony".

Abp Jędraszewski: trzeba odrzucić kłamliwe ideologie

Ale nie tylko o ekologicznym nawróceniu mówił w środę arcybiskup. Wiernych przestrzegał też: „Wojna zaczyna się bardzo często w imię tzw. tolerancji”.

By kogoś innego osadzić w oczekiwanym przez siebie obrazie zła i kłamstwa. By móc przez to – ponieważ taki obraz fałszywy drugiego człowieka się tworzy – by móc go dalej bezkarnie oskarżać

– mówił abp Jędraszewski, podkreślając, że obecnie takie zjawisko jest powszechne. - Chcąc budować pokój, trzeba szukać prawdy, odrzucając wszelkie kłamliwe ideologie. Ten pokój trzeba budować nieustannie, bo nie jest on dany raz na zawsze, jest skarbem, który można łatwo utracić – wskazywał.

