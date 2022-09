Abp Jędraszewski znów szczuje: "przemysł" produkujący dzieci. "Co to za ludzie?"

Abp Marek Jędraszewski wygłosił homilię podczas 30. pielgrzymki rodziny Archidiecezji Krakowskiej do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uroczystości zgromadziły ok. 60 tys. wiernych. Mottem pielgrzymki były słowa "największa jest miłość".

Abp Jędraszewski o in vitro: "przemysł" produkujący dzieci

Metropolita krakowski, zwracając się do pielgrzymów, mówił, że Izraelici, choć zobowiązali się do posłuszeństwa Bogu, odwrócili się od niego, postępując jak ludzie pozbawieni zdrowego rozsądku. Arcybiskup stwierdził, że także dziś można zadać sobie pytanie: jak to możliwe, by myśleć i działać wbrew stwórczym zamysłom Boga?

– Jak to możliwe, że człowiek odwraca się od zamysłu Boga-Stwórcy, który powołał do istnienia człowieka na swój obraz i podobieństwo, jako kobietę i mężczyznę, i tworzy sobie zupełnie nowe definicje tego, czym jest małżeństwo i rodzina, propagując związki jednopłciowe, zalecając swoisty "przemysł" produkujący dzieci, opowiadający się za ideologią gender, propagujący wszelkie ruchy związane z LGBT+ – wskazał abp Jędraszewski.

Przecież jest to w gruncie rzeczy przeciwko zdrowemu rozsądkowi. A jednak to się dokonuje. [...] Biada ludziom, którzy mają odwagę, zwłaszcza nauczyciele na Zachodzie, mówić, że chłopiec to chłopiec, a dziewczynka to dziewczynka Abp Marek Jędraszewski

Metropolita przypomniał, że "jeden ze znanych polityków" (Donald Tusk – red.) w swym programie przedwyborczym ogłosił prawo do aborcji na życzenie do 12. tygodnia ciąży. – Co to za partia, która szuka osób, które chciałyby uchwalić przestrzeń prawną do legalnego zabijania nienarodzonych dzieci? Co to za ludzie? Dając to kryterium absolutnie nie mówi się o życiu dziecka, o jego prawie do dalszego życia, o prawdziwym dobru kobiety, społeczeństwa, narodu – mówił.

Abp Jędraszewski przywołał słowa Jana Pawła II, który w 1991 roku w Kielcach wspominał, że Polska jest jego matką. Jak zauważył, należy powracać do jego nauki, pamiętając, że ta ziemia jest matką wszystkich, nienarodzone dzieci są braćmi i siostrami, a ich dramatyczny los wszystkich boli. – Trzeba odbudować nasza ojczyznę nie tylko w wymiarze materialnym, ale także, gdy chodzi o jej etos, o wartości, którymi się ma kierować, myśląc o tym, jak Polska ma wyglądać w kolejnych wiekach – powiedział arcybiskup.

RadioZET.pl/PAP