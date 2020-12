Kościół nie ustaje w krytyce Strajku Kobiet po zaostrzaniu prawa aborcyjnego. Arcybiskup Marek Jędraszewski stwierdził, że protesty miały charakter demoniczny. - To, co jest wpisane w naturę kobiety, usiłowano przekreślić i odrzucić - powiedział metropolita krakowski. W rozmowie z „Do Rzeczy” bronił kardynała Stanisława Dziwisza, nazywając atak na niego próbą podważenia autorytetu papieża Jana Pawła II.

Abp Marek Jędraszewski zasłynął z pełnych pogardy i odrzucenia słów pod adresem mniejszości seksualnych. W rozmowie z konserwatywnym „Do Rzeczy” równie dosadnie skrytykował Strajk Kobiet przeciw zaostrzaniu prawa aborcyjnego.

- Podczas październikowych demonstracji właśnie to, co jest wpisane w naturę kobiety, usiłowano przekreślić i odrzucić. To był obraz, jak pan słusznie mówi, prawdziwie demoniczny. Takiego potoku złych słów, zaciętości, nienawiści nie pamiętam, a już troszkę żyję na tym świecie – powiedział tygodnikowi abp Jędraszewski.

Abp Marek Jędraszewski o strajkujących kobietach: Obraz demoniczny

Hierarcha użył typowego dla kościoła i środowiska PiS skrótu myślowego uznając, że protestujący chcą zabijania nienarodzonych dzieci. Ani słowem nie odniósł się do ryzyka zagrożenia zdrowia i życia kobiet, którym lekarze odmówią aborcji z powodu wad genetycznych. Zaznaczmy, że wyrok TK z października wciąż nie został opublikowany, a więc formalnie nie wszedł w życie.

- Słowna przemoc zwracała się przeciwko nienarodzonym jeszcze dzieciom i przeciwko tym, którzy odważyli się bronić ich życia. Demonstrujący domagali się dla siebie prawa do zabijania całkowicie niewinnych i bezbronnych istot! – powiedział metropolita.

Kontrowersje wokół kard. Dziwisza. „Chodzi o podważenie autorytetu Jana Pawła II”

Abp Jędraszewski odniósł się również do kontrowersji, które jesienią tego roku pojawiły się wobec kardynała Stanisława Dziwisza. Były sekretarz Jana Pawła II okazał się watykańską „szarą eminencją”, choć sam zarzekał się w TVN24, że nie wiedział o sprawach molestowania ze strony hierarchów, jeszcze w czasie pontyfikatu papieża Polaka.

Jędraszewski zupełnie pomija istotę tego wątku, dostrzegając jedynie próbę ataku na świętość papieża Polaka. - Proszę zwrócić uwagę, że w jakiejś mierze ataki na Jana Pawła II, które miały miejsce po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zbiegają się z tzw. aferą McCarricka i pojawiającymi się w pewnych środowiskach na Zachodzie głosami, aby doprowadzić do "dekanonizacji" Jana Pawła II - ocenił metropolita.

RadioZET.pl/Dorzeczy.pl