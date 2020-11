Abp Jędraszewski prosi wiernych o czujność. Nawiązał do protestów ws. aborcji

Abp Marek Jędraszewski znów prosi wiernych o czujność, tym razem przed neomarksizmem, „gardzącym świętością każdego poczętego życia”. - Wszyscy jesteśmy wezwani, by służąc ojczyźnie tworzyć wspólne dobro – mówił w kazaniu w 102 rocznicę odzyskanie niepodległości metropolita krakowski.

Metropolita ostrzegał wiernych przed zakusami świata liberalnego, jasno nawiązując do powstałego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego sporu wokół prawa aborcyjnego.

Jędraszewski przestrzegał przed próbami wprowadzenia do Polski „antychrześcijańskiej, neo-marksistowskiej kultury głoszącej pogardę dla świętości każdego poczętego życia”.

Nawiązując do dzisiejszego święta, arcybiskup wspomniał o ojcach polskiej niepodległości, którzy później wielokrotnie się poróżniali. Mówił o Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Ignacym Janie Paderewskim, czy Wincentym Witosie. - Wiele ich różniło między sobą. W programach, w osobistej wrażliwości, w wizjach. Ale łączyło ich jedno – miłość do Polski. Wiedzieli, że trzeba pokonywać wszystkie różnice, jakie są między nimi, by Polska zmartwychwstała – powiedział abp Jędraszewski.

Dodał, że powinniśmy być wdzięczni Bogu, który dał nam takie pokolenie. W kontekście roku 2020 wspomniał o trudach pandemii, ale i kulturze uderzającej w chrześcijaństwo.

- Gdzie poniża się godność matki, która chce urodzić noszone pod sercem dziecko, gdzie bluzgami okłada się nasz piękny język, gdy są ataki na kościoły i narodowe świętości, gdy absolutyzuje się wolność aż po anarchię. W gruncie rzeczy po to, by komuś innemu na nowo oddać władanie nad Polską. Tak lekko, tak bez refleksji zrezygnować z niepodległości, dla której tak wielu cierpiało, ginęło, modliło się i nie traciło nadziei – mówił metropolita krakowski.

