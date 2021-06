Abp Jędraszewski zachwala Podhale za nieprzyjęcie ustawy antyprzemocowej

Arcybiskup Marek Jędraszewski zachwalał w niedzielę Podhale jako jedyny w Polsce rejon, który "oparł się naciskom i nie przyjął tak zwanej ustawy antyprzemocowej". W modlitwie na Krzeptówkach w Zakopanem zawierzył cały powiat tatrzański papieżowi Janowi Pawłowi II. Ustawę antyprzemocową uważa za furtkę do wpuszczenia "ideologii gender".

Abp Marek Jędraszewski nie przestaje wzbudzać kontrowersji swoimi wypowiedziami. W zeszłą niedzielę wygłosił homilię w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Na Krzeptówkach ogłosił, że św. Jan Paweł II będzie patronem powiatu tatrzańskiego.

Wspomniał też o "zagrożeniu", jakim dla mieszkańców Podhala będzie raport Freda Matića zatwierdzony przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia PE, który będzie głosowany na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 23 czerwca. Straszył aborcją na życzenie, zniesieniem klauzuli sumienia medyków, czy dostępem do zmiany płci. W rzeczywistości w raporcie zawarto m.in. apel do państw członkowskich UE o zapewnienie obywatelom dostępu do rzetelnej edukacji seksualnej.

Abp Marek Jędraszewski chwali Podhale za nieprzyjęcie ustawy antyprzemocowej

W tym kontekście mówił o Zakopanem, które - jako jedyny samorząd w Polsce - nie przyjęło tzw. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tzw. antyprzemocowej). "Właśnie ten powiat, chyba już tylko jedyny w Polsce, potrafił oprzeć się naciskom z Europy i nie przyjął tak zwanej ustawy przemocowej (pisownia oryginalna, przyp.), dbając z jednej strony, o właściwe życie w ramach rodzin, w ramach całej społeczności, o wzajemny szacunek, o pomoc i solidarność, i jednocześnie nie chcąc dopuścić, by tylnymi drzwiami mogła wkroczyć ideologia gender" – głosił abp Jędraszewski.

Metropolita krakowski prosił górali o modlitwę o wierność krzyżowi. „Módlmy się, aby zwycięstwo krzyża było w naszym sposobie myślenia i postępowania bardzo wyraźne, bardzo jasne, także dla wszystkich. Nie możemy wstydzić się krzyża, właśnie dlatego, że on stoi na straży naszego człowieczeństwa i najbardziej autentycznego humanizmu” - mówił.

