Adam Bielan może trafić do więzienia? Wyciekła tajna notatka

Porozumienie Jarosława Gowina konsekwentnie domaga się zdymisjonowania z rządu swoich trzech byłych polityków: Zbigniewa Gryglasa, Michała Cieślaka i Jacka Żalka. Ostateczna decyzja w tej sprawie nie zapadła, ale nieoficjalnie można usłyszeć, że dymisji wiceministrów nie będzie. W partii Gowina od kilkunastu dni trwa konflikt wokół tego, kto powinien kierować partią - jej założyciel i dotychczasowy prezes Jarosław Gowin, czy - jak twierdzi część działaczy ugrupowania - przewodniczący Konwencji Krajowej, europoseł Adam Bielan, którego zwolennikami są wspomniani Gryglas, Cieślak i Żalek.

Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek Jarosława Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem i w związku z tym nie uznaje on decyzji podejmowanych przez ten zarząd. Ponadto - zdaniem Bielana - trzyletnia kadencja Gowina, upłynęła w kwietniu 2018 r. Bielan uważa też, że od 4 lutego w wyniku decyzji sądu koleżeńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, przejął obowiązki prezesa partii.

Adam Bielan może trafić do więzienia? Konflikt w Porozumieniu i zaskakująca treść partyjnej notatki

Z kolei Jarosław Gowin i jego zwolennicy przekonują, że 5 lutego decyzją krajowego sądu koleżeńskiego Bielan oraz poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z Porozumienia, a powodem było wielokrotne łamanie statutu partii. Kilka dni temu ten sam sąd koleżeński zdecydował o wykluczeniu z Porozumienia kolejnych ośmiu członków, w tym trzech posłów; wśród wyrzuconych z ugrupowania są m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, minister-członek RM Michał Cieślak i Włodzimierz Tomaszewski. Powodem tej decyzji było także wielokrotne łamanie statutu partii.

Konflikt w Porozumieniu zaostrza się, a na jaw wychodzą coraz ciekawsze wątki. „Interia” dotarła do tajnej notatki, która wysyłana była do zwolenników Jarosława Gowina. Notatka zawiera ekspertyzą prawną przygotowaną przez prof. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcin Wiącka. Przedstawione są w niej prawne argumenty przeciwko Adamowi Bielanowi, w tym także opcja postawienia go przed sądem. Politykowi mogłoby wówczas grozić nawet pięć lat więzienia.

„Zgodnie z kodeksem karnym działania Adama Bielana i jego ludzi mogą zostać uznane przez sąd za przestępstwo, za które grozi kara 5 lat więzienia” – czytamy w notatce, o której pisze „Interia”.

Adam Bielan: Nie damy się zastraszyć i będziemy kontynuować naszą walkę

Do tych informacji odniósł się już Adam Bielan. - Nie damy się zastraszyć i będziemy kontynuować naszą walkę o przestrzeganie prawa i statutu wewnątrz partii. Od kilku tygodni pan Robert Anacki jest zawieszony w prawach członka Porozumienia (…) Natomiast dla mnie symboliczne jest, że ktoś taki jak on stał się dziś najbliższym współpracownikiem Jarosława Gowina wewnątrz partii – mówi polityk.

Bielan zamierza rozstrzygnąć sprawę sporu w Porozumieniu w sądzie. - Do sądu okręgowego został już złożony wniosek informujący o uchwale sądu koleżeńskiego ws. wygaszenia kadencji prezesa Porozumienia Jarosława Gowina i powierzeniu jego obowiązków przewodniczącemu konwencji krajowej, jako osoby uprawnionej do reprezentowania partii na zewnątrz - poinformował. „Wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka Pana Jarosława Gowina w celu ustalenia przyczyny, dla której porządek obrad Kongresu z dnia 4 listopada 2017 roku nie obejmował wyboru Prezesa Zarządu Krajowego oraz dlaczego po tej dacie nie doszło do zwołania Kongresu” – napisał we wniosku do sądu.

"Adam Bielan stara się rozbijać obóz Zjednoczonej Prawicy, ale mu się tu nie uda. Nasi partnerzy z PiS i Solidarnej Polski mogą być spokojni, Adam Bielan Zjednoczonej Prawicy nie rozbije" – powiedział w piątek wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek. Jak dodał, jego partia oficjalnie wycofała ministerialne rekomendacja dla Gryglasa, Cieślaka i Żalka i prawdopodobnie niebawem ogłosi nowych kandydatów na ich miejsce.

RadioZET.pl/ Interia.pl/ PAP/ Wprost/ Gazeta Wyborcza