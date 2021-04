Adam Bodnar na prezydenta? "Wcześniej to nie wchodziło w grę"

- Byłem wymieniany w gronie potencjalnych kandydatów. Wtedy to nie wchodziło w grę, ponieważ byłem urzędującym RPO. Co się zdarzy za kilka lat – nie wiem, zobaczymy – mówi Gość Radia ZET Adam Bodnar, pytany o start w kolejnych wyborach prezydenckich.

Adam Bodnar pytany w Radiu ZET o rzeszę swoich przeciwników, ubolewa nad praktykami mediów publicznych. - Jeżeli byśmy się zastanowili nad działalnością mediów publicznych, to na temat RPO jest sporo, ale nigdy pozytywnie. Od kilka lat mam regularnie ostre wypowiedzi na swój temat ze strony całych mediów publicznych. Nie jestem nawet tam zapraszany – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

„Wybitna” Marta Lempart? - Jeżeli ktoś jest w stanie uruchomić ruch społeczny, koordynować i uczestniczą w ruchu setki tysięcy ludzi, to kwalifikuje to taką osobę, żeby być jednym z liderów życia publicznego – ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem, nie było innej opcji dla obywateli, niż wyrażenie swojego sprzeciwu poprzez wyjście na ulice, nawet w czasie pandemii. - Protesty były wyrazem determinacji, a Marta Lempart stała się głosem tych ludzi – dodaje Gość Radia ZET. - Mam nadzieję, że nie poniesie odpowiedzialności karnej, ale zarzuty zostały jej już postawione, rzekomego sprowadzania niebezpieczeństwa masowego ze względu na epidemię – mówi RPO.

Dopytywany o pandemię i przedsiębiorców, Adam Bodnar odpowiada, że „rząd robi wszystko, co w mocy, żeby ograniczyć działalność odszkodowawczą państwa w stosunku do przedsiębiorców”. - Temu służyły wnioski do TK, kierowane w zeszłym roku przez premiera. To wnioski absolutnie niegodne premiera – uważa Rzecznik. Dodaje, że w kontekście samej pandemii, w zeszłym roku jego biuro przygotowało ok. 200 wystąpień generalnych i były setki interwencji w sprawach dotyczących nałożenia różnych kar administracyjnych. - Moi pracownicy każdego dnia wiszą na infolinii i pomagają ludziom w tematach: kwarantanna, izolacja, dostęp do świadczeń, zakazy przemieszczania się, opuszczania kraju, powroty – wylicza Gość Radia ZET.

Radio ZET