Szczepienia przeciw Covid-19 wyhamowują w Polsce z każdym tygodniem. W pełni zaszczepionych po przyjęciu preparatów jest ponad 15,4 miliona osób.

Rządzący dostrzegają jednak systematyczny spadek wykonywanych szczepień, który jest szczególnie widoczny w młodszych grupach wiekowych, a który przekłada się na zakażenia i zachorowania. Minister zdrowia podał w piątek na Twitterze wykres, w którym podkreślił, że to głównie młode osoby w Polsce zakażają się obecnie koronawirusem.

"Zakażają się głównie młodsi i niezaszczepieni". Minister zdrowia nawołuje do szczepień

"W ostatnich 8 dniach liczba zakażeń w grupie 21-40 lat sięgnęła 39,2% ogółu zakażeń. Zakażenia w grupie powyżej 61 roku życia, która to do niedawna dominowała w strukturze zakażeń, to 26,6% wszystkich zakażonych" – opisał wykres minister zdrowia. Podsumował go stwierdzeniem, że "zakażają się głównie młodsi i niezaszczepieni".

W czwartek minister Niedzielski udostępnił inny wykres, pokazujący "ruchomą średnią 7-dniową zakażeń", uwzględniającą dynamikę epidemii koronawirusa. Zaznaczył, że musimy się liczyć ze wzrostem zakażeń w kolejnych tygodniach.

RadioZET.pl/Twitter