Niedzielski o szczepieniach: Zmienia się podejście. Będzie system zachęt

- Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce zbliżają się do punktu przesilenia, gdy to szczepienia będą czekały na ludzi, a nie ludzie będą ich poszukiwali - powiedział w TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział, że rząd pracuje nad zwiększeniem zainteresowania szczepieniami. Poinformował, że minister Michał Dworczyk przedstawi dziś system zachęt dla samorządów na konferencji prasowej.

Adam Niedzielski dostrzega problem spadającego zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19. Stwierdził, że dotychczas „chętni intensywnie poszukiwali możliwości rejestracji, jak najszybszego szczepienia”. Obecnie podejście się zmieniło i jest coraz mniej chętnych. – Dochodzimy do punktu przesilenia, on na pewno będzie w czerwcu, kiedy to szczepienia będą czekały na ludzi, a nie ludzie będą ich usilnie poszukiwali – powiedział Niedzielski w TVN24.

Niedzielski: Będzie system zachęt dla samorządów

Dopytywany, czy to oznacza, że Polska będzie miała dużą liczbę niewykorzystanych szczepionek, przyznał, że taka sytuacja wchodzi w grę. Niedzielski zadeklarował, że „absolutnie nie zatrzymujemy się w tym punkcie”.

Minister zapewnił, że rząd pracuje nad rozwiązaniem problemu spadającego zainteresowania szczepieniami. – Dzisiaj minister Michał Dworczyk zapowie system zachęt dla samorządów, by skutecznie docierać do tych obywateli, którzy mają utrudniony dostęp do szczepienia – poinformował minister zdrowia.

Konferencję prasową ministra Michał Dworczyka będziemy relacjonować na żywo na RadioZET.pl. Na spotkaniu z dziennikarzami zostanie przedstawiony "cały zestaw działań i programów, które będą realizowane wspólnie z samorządami", aby zwiększyć zainteresowanie szczepieniami przeciw Covid-19.

RadioZET.pl/TVN24