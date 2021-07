Jesteśmy już w takim punkcie, że nie ma tolerancji dla takich zachowań. Będę rozmawiał z szefem MSWiA nad zaostrzeniem polityki państwa – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do kolejnych ataków słownych i agresji koronasceptyków.

Adam Niedzielski po raz kolejny odniósł się do agresji antyszczepionkowców, którzy zaatakowali w punkcie szczepień przeciw Covid-19 w Grodzisku Mazowieckim. - Zero tolerancji dla takich zachowań. Już rozmawiam z ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz ministrem sprawiedliwości nad zaostrzeniem polityki państwa w tym zakresie - powiedział we wtorek Niedzielski.

Minister mówił na briefingu prasowym, że będzie starał się o to, by państwo twardo walczyło z podobnymi przejawami agresji.

Minister zdrowia zapowiada ostrzejsze reakcje służb po ataku na punkt szczepień

- Warto, by każdy z Państwa odpowiedział na pytanie, po której stronie się opowiada: barbarzyństwa, zabobonu i agresji, czy racjonalności, bezpieczeństwa dla siebie i współobywateli. Wiem, że większość z nas już wybrała, jest nas zdecydowanie więcej, ale nie dajmy się zakrzyczeć mniejszości - powiedział na briefingu minister zdrowia.

