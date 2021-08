Niedzielski radzi sobie z epidemią Covid-19? Polacy ocenili ministra zdrowia

Adam Niedzielski od końca sierpnia 2020 roku pełni funkcję ministra zdrowia. W międzyczasie Polska przeszła drugą i trzecią falę koronawirusa, a z końcem wakacji ma do nas dotrzeć czwarta. W jaki sposób Polacy oceniają to, jak szef resortu zdrowia radzi sobie z epidemią? Odpowiedzi na to pytanie udziela najnowszy sondaż SW Research dla "Rzeczpospolitej".