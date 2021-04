Minister zdrowia zaszczepiony na koronawirusa. Czekał w długiej kolejce

Minister zdrowia szczepił się w punkcie na Stadionie Narodowym w Warszawie

Szef resortu dodał, że miał obawy przed zakażeniem. - Stres związany z ryzykiem infekcji oddziaływał na mnie jak na każdego - nie ukrywał

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaszczepił się preparatem firmy AstraZeneca. Szef resortu razem z pozostałymi zgłoszonymi musiał chwilę czekać na swoją kolej. Później wypełnił formularz i przyjął swoją dawkę szczepionki.

Po zakończeniu całej procedury Niedzielski odpowiedział na pytania na konferencji prasowej, zwołanej pod Stadionem Narodowym. Zdradził, że cieszy się z tego, że jest już po szczepieniu.

- Mam ogromne poczucie ulgi. Udało mi się uniknąć zakażenia koronawirusem. Stosowałem podstawowe zabezpieczenia, jak dystans społeczny i maseczki. Jednak stres związany z ryzykiem infekcji oddziaływał na mnie jak na każdego – nie ukrywał szef MZ.

Minister zdrowia zaszczepił się na koronawirusa. „Apeluję, by nie myśleć tylko o sobie”

Minister dodał też, że pomimo przyjęcia szczepionki dalej czuje się zobowiązany do przestrzegania obostrzeń.

- Zachęcam, by wszyscy, zwłaszcza najbardziej narażeni na Covid-19, zgłosili się na szczepienie. To nasza walka "ramię w ramię", by przegonić pandemię. Apeluję, by myśleć nie tylko o sobie, ale i bliskich, w tym dzieciach. Będą mogły szybciej wrócić do szkoły i normalnego funkcjonowania - powiedział.

RadioZET.pl/PAP