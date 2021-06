Lekarze z OZZL złożyli wniosek do premiera o odwołanie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Niewykluczone, że wniosek zostanie niebawem poparty także i przez inne związki zawodowe. "Głównym powodem wniosku o odwołanie ministra zdrowia jest jego postawa i zachowanie prezentowane podczas prowadzenia rozmów i konsultacji dotyczących rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych" - czytamy w komunikacie OZZL.

Adam Niedzielski może niebawem stracić stanowisko ministra zdrowia? Takiego scenariusza oczekuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, który zwrócił się do premiera z wnioskiem o odwołanie Niedzielskiego. OZZL zwrócił się także do innych organizacji związkowych i samorządowych zawodów medycznych o wystąpienie z podobnym wnioskiem.

"Głównym powodem wniosku o odwołanie ministra zdrowia są jego postawa i zachowanie prezentowane podczas rozmów i konsultacji dotyczących rządowego projektu nowelizacji ustawy o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych. Postawa ta i konkretne działania oznaczały: brak poszanowania dla lekarzy, dla organizacji reprezentujących lekarzy, lekceważenie ich stanowiska w sprawach dotyczących warunków pracy i płacy lekarzy oraz dezinformację prezentowaną w mediach i w parlamencie dotyczącą wynagrodzeń lekarskich i procesu konsultacji ustawy" - czytamy w uchwale OZZL.

Jak czytamy na rp.pl, chodzi o pominięcie lekarzy, a także pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych czy fizjoterapeutów, w konsultacji nowej siatki wskaźników minimalnych wynagrodzeń zapisanych w nowelizacji ustawy o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych. Minister zdrowia stwierdził, że została ona uzgodniona z dwiema z trzech organizacji związkowych wchodzących w skład Zespołu Trójstronnego – „Solidarnością" i OPZZ.

Jak podkreśla OZZL, żadna z tych organizacji nie zrzesza pracowników medycznych, a to właśnie oni, według związku, powinni mieć decydujący głos w ustalaniu siatki płac.

- Jeżeli nie rozmawia się z jedynym związkiem zawodowym lekarzy, a związek pielęgniarek się lekceważy, nie można mówić o zakończeniu rozmów z przedstawicielami związków zawodów medycznych - mówił w rozmowie z "Rz" przewodniczący OZZL dr Krzysztof Bukiel.

Niedzielski: planujemy dalsze rozmowy z KK NSZZ "Solidarność”

- Planujemy dalsze rozmowy z KK NSZZ "Solidarność". Będziemy wspólnie budować taki mechanizm, by pieniądze z planowanego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia zostały przeznaczone także na wynagrodzenia personelu medycznego - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Odnosząc się do kwestii wynagrodzeń minimalnych szef MZ powiedział, że pracodawcy analizują u siebie ile osób z załogi jest objętych tym minimalnym wynagrodzeniem. Po zidentyfikowaniu ile ich jest przeliczają, ile w związku z tą podwyżką środków od lipca powinni dostać dodatkowych środków. Na tej samej zasadzie wysyłają drugą listę do NFZ, która rekompensuje wzrost minimalnego wynagrodzenia, a NFZ ponownie będzie płacił każdej jednostce ryczałt. Mamy gwarancję prawną minimalnego wynagrodzenia, więc osoba zatrudniona musi to otrzymać a strumień finansowy będzie przekazywany ze strony NFZ.

Nowelizacja ustawy przyjęta przez Sejm 28 maja, gwarantuje od 1 lipca pensję minimalną dla lekarza lub lekarza dentysty z drugim stopniem specjalizacji lub z tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny na poziomie 6769 zł brutto(współczynnik 1,31). Lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji otrzyma nie mniej niż 6201 zł (wskaźnik 1,20), a bez specjalizacji – 5477 zł (wskaźnik 1,06), podobnie jak pielęgniarka i położna, farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny z wykształceniem magisterskim ze specjalizacją.

