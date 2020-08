Awantura w TVP Info. Adam Słomka: ”Promowanie dewiantów i postkomuny”

Adam Słomka pojawił się w studiu TVP z flagą Białorusi. Były działacz opozycji demokratycznej w PRL stwierdził, że przyjął zaproszenie do programu "Studio Polska", ponieważ miał on dotyczyć rocznicy stulecia Bitwy Warszawskiej i sytuacji na Białorusi.

- Ten program wygląda jak kabaret. Jako redaktorzy doprowadziliście go do kompletnego absurdu. Do tego, że ludzie na siebie pokrzykują, na raz mówią, nikt nic nie słyszy. Ludzie są oburzeni tym, co robicie. Zostałem zaproszony tutaj, by mówić o rocznicy stulecia Bitwy Warszawskiej. Największa zwycięska bitwa w dziejach Polski. Nic na ten temat nie mówicie - mówił Adam Słomka.

Adam Słomka i awantura w TVP Info. ''To jest oburzające, co robicie''

Słomka zarzucił prowadzącym "Studio Polska", że w programie skupili się temacie LGBT. Były opozycjonista opuścił studio TVP Info po kilkuminutowej kłótni z dziennikarzami. Na koniec stwierdził, że więcej nie przyjmie zaproszenia do programu.

Rozmawiałem z Łukaszenką, byłem w parlamencie, jak wprowadził wojsko. Bardzo chętnie bym o tym opowiedział, a wy robicie program na temat gejów, lesbijek, transwestytów, transseksualistów. To jest oburzające, co robicie

- mówił były działacz opozycji demokratycznej w PRL.

