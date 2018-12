Pies pod choinkę? Schroniska wstrzymują adopcje

Adopcja psa lub kota przed świętami? Nie w Nowej Soli czy Bełchatowie. Od 17 do 26 grudnia nie będzie można wziąć bezdomnych zwierząt z tamtejszych schronisk. Wszystko dla dobra zwierząt.

Miejskie schroniska chcą w ten sposób ograniczyć cierpienie psów i kotów, które w okresie Bożego Narodzenia często wręczane są jako świąteczne prezenty. Gdy fascynacja zwierzętami mija, wracają do schroniska.

- Pies i kot to nie zabawka, a decyzja o adopcji to nie kaprys. Musi być przemyślana tak, żeby zwierzę, które czeka na nowy dom, nie stało się chwilowym prezentem. Odradzamy takie prezenty pod wpływem emocji czy będące spełnianiem kaprysu dziecka. To jest żywa istota, a nie przedmiot – tłumaczy rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Nowej Soli Ewa Batko.

Wskazuje, że jeśli ktoś zamierza odpowiedzialnie adoptować psa lub kota, nie powinien czuć się poszkodowany.

- Zapraszamy po 27 grudnia. Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na wyrozumiałość – dodaje Batko.

Podobne rozwiązanie przyjęto też m.in. w Bełchatowie w Łódzkiem. Tam również w najbliższym tygodniu adopcje zwierząt z miejskiego schroniska nie będą możliwe.

Opiekunowie bezdomnych zwierząt przypominają, że decyzja o adopcji psa lub kota powinna być przemyślana. Jak tłumaczą, przyjęcie pod swój dach czworonoga wiąże się z wieloma obowiązkami, szczególnie w przypadku szczeniaków i kociąt.

RadioZET.pl/PAP/JŚ