Afera mailowa zatacza coraz szersze kręgi i budzi coraz większe emocje. Tym razem do mediów społecznościowych trafił kolejny e-mail ze skrzynki Michała Dworczyka. Nadawcą wiadomości jest Mariusz Chłopik, nieformalny doradca premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród adresatów znaleźli się m.in. prezes TVP Jacek Kurski oraz szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski. Korespondencja datowana jest na 27 września 2018 roku.

Afera mailowa. "Mamy prośbę, by TVP ładnie zaatakowało"

Mariusz Chłopik pisze o "efektach narady kilku znakomitych osób łapiących pewne linki w sądownictwie i powiązań między sędziami a różnymi sprawami". "Po rozmowach mamy prośbę, by jutro TVP bardzo ładnie zaatakowało te osoby, które taki wyrok wydały i w ogóle warszawski sąd apelacyjny. Według topowych kancelarii w Warszawie to stajnia Augiasza" - czytamy w mailu.

"Takie pytania do posłów PiS będących jutro w studiach TVP będzie można spokojnie zadawać. My z Michałem Dworczykiem musimy wiedzieć, kto idzie, a następnie go odpowiednio przygotujemy" - kontynuuje Chłopik. Na koniec wiadomości dodaje, że "ten materiał jest bardzo dobry, aby też podgrzać publicystycznie". We wrześniu 2018 roku warszawski Sąd Apelacyjny nakazał premierowi Morawieckiemu sprostowanie wypowiedzi o braku inwestycji infrastrukturalnych za rządów PO i PSL.

Do publikacji odniósł się w mediach społecznościowych szef TAI Jarosław Olechowski. "Nie kojarzę takiego maila. Albo wpadł do spamu albo to po prostu fejk" - napisał na Twitterze.

Afera mailowa wybuchła na początku czerwca, kiedy to pojawiły się pierwsze zrzuty ekranu ze skrzynki pocztowej Michała Dworczyka. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia do sprawy odniósł się Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla portalu Interia.pl. – Rozmawiałem z Michałem Dworczykiem wielokrotnie. Głównym problemem jest to, że lepiej nie korzystać z prywatnych maili do publicznych spraw, ale poza tym, niczego większego nie znajduję – powiedział prezes PiS

RadioZET.pl