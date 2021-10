Premier miał zamówić w PAP wywiad z prezydentem. "Narracja jest gotowa"

Matusz Morawiecki w mailu skierowanym do Wojciecha Surmacza, prezesa zarządu PAP, 7 marca 2020 r. (na kilka dni przed wprowadzeniem lockdownu na początku pandemii koronawirusa) zapytał o możliwość opublikowania wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą - tak wynika z maila, który w poniedziałek opublikowano na stronie Poufnarozmowa.com. Dotychczas ujawnione tą drogą wiadomości pomiędzy politykami rządzący poddawali pod wątpliwość.

"Wojtek - czy mógłbyś dać jakiegoś sprytnego dziennikarza aby przeprowadził bardzo pilnie wywiad z panem prezydentem ws. funduszu - narracja jest gotowa tylko trzeba to wszystko ładnie ująć i poprzecinać pytaniami" (pisownia oryginalna) - miał napisać Morawiecki do Surmacza.

Afera mailowa. Morawiecki prosi prezesa PAP

Premier miał również dodać: "Pan prezydent jest panem prezydentem i nie wiem dokładnie jak to ułożymy, ale generalnie chodzi mi o treść" (pisownia oryginalna). Morawiecki miał także zaproponować, że ewentualnie może sam wyjaśnić szczegóły funduszu medycznego w formie "krótszego wywiadziku" z kilkoma ważnymi sprawami.

Prezes PAP miał odpowiedzieć: "Działamy. Pytania są już gotowe, pójdą do Błażeja Spychalskiego (ówczesny rzecznik prezydenta - przyp. red.), a ja je wysłałem właśnie do Mariusza Chłopika (współpracownik Morawieckiego - przyp. red.). Myślę, że na jutro rano - żeby nie przegrzać rozmowę z Tobą. I to już sobie zrobimy na spokojnie".

Ponad pół godziny później premier miał odpisać: "Tak będzie najlepiej. Tak działamy. Dopilnuj tego Wojtek!". Surmacz w odpowiedzi miał zaznaczyć: "Pilnuję 24/7" i dołączył symbol polskiej flagi.

Tego samego dnia wieczorem w serwisie PAP ukazał się wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Sześć pytań zadał dziennikarz PAP Rafała Białkowski i wszystkie dotyczyły funduszu medycznego o wartości 3 mld zł, który miał wspomagać polski system ochrony zdrowia. Zarówno Wojciech Surmacz, jak i PAP, nie odnieśli się do publikacji rzekomych maili. Surmacz jest prezesem PAP od 2018 r.

Od czerwca tego roku w sieci publikowane są maile, które miały wyciec ze skrzynki szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Początkowo były publikowane na Telegramie, ale po blokadzie tej treści przeniesiono ja na osobną stronę internetową i inne platformy. Do tej pory nie ujawniono, kto stoi za publikacją maili oraz nie potwierdzono, czy wszystkie są prawdziwe.

RadioZET.pl