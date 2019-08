Kolejny kluczowy świadek afery podkarpackiej dostaje pogróżki

ABW wszczęło postępowanie w sprawie gróźb, które dostał biznesmen Marek K. Przyczynił się on do tego, że pięściarz Dawid Kostecki miał zeznawać w sprawie afery podkarpackiej.

Rzeszowski biznesmen Marek K. dostał informację, że ktoś planuje podłożyć mu bombę w samochodzie. Miał o tym powiadomić prokuraturę, ale nie zdążył, bo wizytę złożyli mu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Biznesmena jednak nie zastali. To właśnie on ma mnóstwo informacji na temat afery podkarpackiej, w której to miał też zeznawać także bokser Dawid Kostecki.

Wciąż nie wiadomo, czy z powodu licznych niejasności odbędzie się ponowna sekcja zwłok Kosteckiego. Pełnomocnicy rodziny twierdzą, że ślady na ciele boksera wskazują na udział osób trzecich.

