Rzeszów. Afera szczepionkowa ma zostać wyjaśniona, minister zapowiada kontrolę

Minister zdrowia Adam Niedzielski na piątkowej konferencji prasowej odniósł się do medialnych doniesień z Rzeszowa

Wirtualna Polska podała, że w jednym z ośrodków do szczepień przeciw COVID-19 miały być wielokrotnie używane jednorazowe strzykawki

Rzeszowska afera ws. szczepień to jeden z tematów, którymi zajął się sztab kryzysowy w ministerstwie zdrowia. - My te informacje traktujemy bardzo poważnie - zapewnił Adam Niedzielski. W czwartek Wirtualna Polska poinformowała, że szef Centrum Medycznego Medyk w Rzeszowie miał wydać polecenie wielokrotnego użycia wykorzystanych już wcześniej jednorazowych strzykawek przy podawaniu szczepionki. Tak wynikało z jego korespondencji z pracownikami, do której dotarli dziennikarze WP. Mazur wytłumaczył się z tej decyzji i zapewnił, że polecenie szybko zostało wycofane.

- Poprosiłem prezesa NFZ o wyjaśnienie tej sytuacji w trybie kontrolnym. Niestety te informacje, które pojawiają się w kontekście ośrodka w Rzeszowie są bardzo niepokojące. Nie ma żadnej tolerancji dla niezachowywania zasad bezpieczeństwa, dlatego NFZ wkrótce to zweryfikuje - skomentował tę sprawę Niedzielski.

Rzeszów. Szczepienia przeprowadzano używanymi strzykawkami?

Wirtualna Polska poinformowała, że dotarła korespondencji między prezesem tamtejszego Centrum Medycznego Medyk Stanisławem Mazurem a pracownikami. Do zdarzenia miało dojść w niedzielę 28 marca. Wówczas w jednej z placówek CM (przychodnia przy al. Rejtana, prowadząca szczepienia w jednym z centrów handlowych) w pewnym momencie zabrakło strzykawek.

Zdaniem źródeł WP Mazur polecił wielokrotne korzystanie z jednorazowych strzykawek przy aplikowaniu tej samej szczepionki przeciw Covid-19. Zalecił przy tym, aby każdorazowo wymieniać igły.

