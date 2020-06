"Czy wy jesteście w tym TVP Info normalni?" – pytał w ostrych słowach koszaliński radny. To po tym, jak w lektorka z amerykańskim akcentem odczytała wpis ambasador USA w Polsce. Zdaniem licznych widzów było to nic innego jak parodiowanie Georgette Mosbacher.

To, jak w programie "W tyle wizji" na antenie TVP Info zacytowano wpis ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher oburzyło m.in. radnego KO z Koszalina, Błażeja Papiernika. „Czy Wy jesteście w tym TVP Info normalni?” – zaczął na Twitterze. „Ani to poważne, ani śmieszne. Jesteście obrzydliwi!” – dodał. "To jest kosmos. Lektorka próbuje w sposób prześmiewczy udawać akcent Pani Ambsador. Absolutny skandal" - napisał z kolei poseł PO, a od niedawna szef sztabu Rafała Trzaskowskiego, Cezary Tomczyk.

A chodzi o sposób, w jaki lektorka odczytała wpis Mosbacher, w którym ambasador USA stanowczo dementowała doniesienia agencji Reutera o tym, że upadł sztandarowy projekt Andrzeja Dudy "Fort Trump”. "Negocjacje idą zgodnie z planem. Ich efekty będą jeszcze bardziej imponujące niż pierwotna wizja prezydenta Trumpa i prezydenta Dudy dotycząca amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Więcej informacji wkrótce" – czytała w języku polskim lektorka, ale robiła to z amerykańskim akcentem. Część widzów, ale też politycy KO, uznali, że Telewizja Polska drwiła i parodiowała w ten sposób Mosbacher.

W rzeczywistości zabieg z parodiowaniem cytowanej osoby przez lektora jest już widzom TVP dobrze znany. W lutym, gdy głośno było o oscarowej wpadce Kingi Rusin, w „Wiadomościach” lektor – co ważne, był to mężczyzna - odczytał wpis dziennikarki, imitując głos kobiety. A wszystko to wydarzyło się kilka dni po tym, jak Sejm przegłosował dofinansowanie mediów publicznych kwotą 2 mld zł. Opozycja argumentowała wtedy, że lepiej te środki przeznaczyć na problemy związane z onkologią. Przypomnijmy, że debata na ten temat zakończyła się aferą, bo posłanka PiS Joanna Lichocka pokazała posłom opozycji środkowy palec.

