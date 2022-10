Afera z odchudzaniem. Czarnka dopadł efekt jo-jo? Minister komentuje

Minister edukacji Przemysław Czarnek na początku lutego 2021 r. w TVP Info zapowiedział, że jego resort wprowadzi dodatkowe zajęcia sportowe dla dziewcząt, ponieważ "stale rośnie krzywa otyłości wśród dzieci, zwłaszcza wśród dziewcząt". Ministra dopadła fala krytyki i wtedy zadeklarował, że sam także schudnie.

"Fakt, że minister do najszczuplejszych nie należy (najdelikatniej rzecz ujmując) nie oznacza, że mamy zaakceptować problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Ale ok. Dając przykład minister do kwietnia też będzie lżejszy - min. 5 kg" - napisał na Twitterze Czarnek.

Przemysław Czarnek po fali krytyki schudł 8 kg

Minister obiecał i dotrzymał słowa. Jak zdradził rok temu "Faktowi", schudł osiem kilogramów dzięki diecie i ćwiczeniom. - Jem głównie warzywa i owoce. Moja metamorfoza bazuje na diecie dr Ewy Dąbrowskiej. Kiedyś w stu procentach stosowałem diety jej autorstwa i przynosiła efekty. Teraz, ze względu na to, że jestem już trochę starszy, nieco ją modyfikuję, więc pojawiają się w niej m.in. ryby czy nabiał - powiedział wówczas dziennikowi minister. Dodał, że żona kupiła mu orbitrek, więc ćwiczy na nim kilka razy w tygodniu.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w maju 2021 r. ‧ fot. Beata Zawadzka/East News ‧ fot. Beata Zawadzka/East News

Minęło półtora roku i uważny obserwator wychwyci bez trudu, że minister Czarnek znów się nieco zaokrąglił, co widać na ostatnich zdjęciach z Sejmu z końca września. Zapytaliśmy szefa MEiN, czy porzucił ćwiczenia. - Ćwiczę regularnie na orbitreku i na rowerze. W tym roku udało mi się zrobić 800 km, z czego ok. 160 km na rajdach z młodzieżą i dziećmi szkolnymi. Jak na mój bardzo napięty kalendarz, to i tak jestem zadowolony. Czuję się świetnie i ważę mniej więcej tyle samo. Co do wyglądu - mam już swoje 45 lat. Mniej mnie on zajmuje - przyznał Przemysław Czarnek w rozmowie z portalem RadioZET.pl. Na pytanie, czy przybrał na wadze, minister zapewnił, że "waży mniej więcej tyle samo".

RadioZET.pl