Agata Duda zabrała głos. Mówiła o odwadze kobiet i gotowości do poświęceń

Spośród wszystkich służb mundurowych to właśnie w Straży Granicznej jest najwięcej kobiet, więc można powiedzieć, że jest to najbardziej sfeminizowana formacja. A to z kolei zasługuje na miano tego, że Straż Graniczna to kobieta - stwierdziła w poniedziałek pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Podkreślała też, jak wielka jest "odwaga i gotowość do poświęceń" pracujących w SG kobiet.

Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda odwiedzili w poniedziałek Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu. To w związku z 30-leciem powołania Straży Granicznej odwiedziła. Podczas wizyty głos zabrała pierwsza dama, zwracając uwagę na rosnącą liczbę kobiet w SG.

- Przed Strażą Graniczną stanęły nowe zadania, ale też w ciągu ostatnich 30 lat dokonało się wiele pozytywnych zmian. Chciałabym zwrócić uwagę na jedną z nich, która wydaje mi się szczególnie ważna, która to zmiana sprawiła, że Straż Graniczna jest postrzegana już nie tylko i wyłącznie, jako formacja typowo męska - mówiła. Podkreśliła, że w 2000 roku kobiety w SG stanowiły zaledwie 9 proc. ogólnej liczby 11 tys. funkcjonariuszy. - Obecnie panie stanowią 29 proc., a to oznacza ponad 4 tys. świetnie wyszkolonych pań, które z pełnym zaangażowaniem pełnią służbę właściwie na wszystkich możliwych stanowiskach - dodała.

- Muszę powiedzieć, że naprawdę z podziwem i wielkim szacunkiem patrzę na funkcjonariuszki, które uczestniczą w misjach specjalnych, które są pilotami, które służą na jednostkach pływających, które są przewodnikami psów służbowych, specjalizują się w analizie ryzyka, czy analizie kryminalnej. To świadczy o jednym, mianowicie że kobiety w straży są ambitne i świetnie wykształcone - zaznaczyła.

Agata Kornhauser-Duda o odwadze kobiet i gotowości do poświęceń

Pierwsza dama zwróciła też uwagę na to, jak wiele pań zajmuje kierownicze stanowiska w SG na różnych szczeblach. - Począwszy od kierownika grupy czy zespołu poprzez naczelnika wydziału, a także komendanta placówki, dyrektora biura aż po zastępcę Komendanta Głównego SG, którą to funkcję sprawuje pani generał Wioleta Gorzkowska, która to, jako pierwsza kobieta w historii SG otrzymała w 2019 roku nominację generalską - wyliczała. - Pani generał bez wątpienia jest to pani osobisty sukces, ale ja uważam, że jest to wspaniały przykład dla wszystkich kobiet w straży, którym przetarła pani ścieżki i udowodniła pani, że trzeba sobie stawiać ambitne cele, wytrwale do nich dążyć i ta wytrwałość się opłaca. Dlatego jestem przekonana, że z czasem coraz więcej kobiet będzie w korpusie generalskim - podkreśliła.

Jak dodała, niezależenie od tego czy panie pełnią służbę w Polsce, czy też poza granicami wszędzie potwierdzają swoje kompetencje, swój profesjonalizm, umiejętność podejmowania trafnych decyzji. - Ale też odwagę i gotowość do poświęceń, a także dokładność w działaniu co uważam, że jest typowo kobiecą cechą - dodała.

RadioZET.pl/PAP