Agnieszka Matejko zaginęła w poniedziałek (28 czerwca). 16-latka wyszła z ośrodka wczasowego z siedmiotygodniowym synkiem na rękach. Od tego czasu nie ma z nią kontaktu.

Wiadomo, że dziewczyna jest podopieczną ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Krakowie. Została tam umieszczona decyzją sądu rodzinnego. W ośrodku agroturystycznym koło Limanowej przebywała od piątku. Była to kolonia zorganizowana przez ten ośrodek dla kilkunastu podopiecznych. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, policjanci podejrzewają, że w ucieczce 16-latce mógł pomóc ojciec dziecka.

Agnieszka Matejko i jej syn Wiktor poszukiwani

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej opublikowała zdjęcia poszukiwanych oraz ich rysopisy. Agnieszka Matejko ma 16 lat (wygląda na ok. 18), ok. 155-160 cm wzrostu, waży ok. 45 kg. Ma szczupłą sylwetkę i długie wiśniowo-rude włosy. W chwili zaginięcia miała na sobie jasnoróżową obcisłą sukienkę za kolano i różowe klapki. Siedmiotygodniowy Wiktorek miał na sobie białe body.

Zaginiona Agnieszka Matejko i jej syn Wiktor ‧ fot. KPP w Limanowej ‧ fot. KPP w Limanowej

Jak informują funkcjonariusze, Agnieszka zostawiła dowód osobisty, ubrania, a także wózek i rzeczy niezbędne do pielęgnacji dziecka.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu zaginionych o kontakt bezpośrednio z dyżurnym KPP Limanowej (47 83 45 400) lub pod numerem telefonu alarmowego 112.

Radio ZET / Policja