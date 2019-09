Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Agresja ZSRR na Polskę rozpoczęła się 17 września 1939 roku. Sprawę zupełnie inaczej widzi były bliski współpracownik prezydenta Rosji, Władimira Putina. Słowa Iwanowa wywołują dziś w naszym kraju sporo kontrowersji.

Zafałszowanie historii w imię udawanych poprawnych relacji to bardzo zła polityka, na którą nigdy nie będziemy się godzić.

17 września 1939 roku ZSRR napadł na Polskę, łamiąc obowiązujący pakt o nieagresji. Była to konsekwencja sojuszu z hitlerowską Rzeszą, zakładającego rozbiór Polski i państw bałtyckich.

Piotr Mueller stwierdził, że słowa Iwanowa są „przerażające”.

To są cytaty de facto z końcówki lat 30., lat 40., propagandy radzieckiej. Ona mówiła, że przychodzi z bratnią pomocą Polsce, która potrzebuje pomocy. Wiemy, jak było naprawdę, wiemy, co się naprawdę wydarzyło w Polsce. To był sojusz dwóch mocarstw, które napadły na nasz kraj i inne kraje i trzeba o tym odważnie, wprost mówić.

rzecznik rządu