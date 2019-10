Kierowcy, przygotujcie się na akcję „Prędkość”. To policyjna inicjatywa, która rozpoczęła się na polskich drogach w środę, 23 października rano, i potrwa do godziny 22.00. Więcej patroli kierowcy mogą się spodziewać przede wszystkim tam, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków – oznajmił Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.