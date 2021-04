Antyszczepionkowcy zapisują się na szczepienia tylko po to, żeby zablokować termin i uniemożliwić innym przyjęcie szczepionki? Takie informacje pojawiły się w mediach społecznościowych. Do sprawy odniósł się na Twitterze rządowy profil "Szczepimy się".

O rzekomej akcji antyszczepionkowców poinformował na Twitterze m.in. lekarz Bartosz Fiałek. "Jeżeli prawdą jest, że środowiska antyszczepionkowe prowadzą zmasowaną akcję blokowania terminów na szczepienia przeciw COVID-19, to jest to działanie na szkodę obywateli Polski i powinny zainteresować się tym odpowiednie organy" - napisał.

Antyszczepionkowcy zapisują się na szczepienia, by zmarnować dawki? Jest komentarz z rządu

Specjalista w dziedzinie reumatologii udostępnił fragment wpisu z sieci, według którego grupa antyszczepionkowców z różnych roczników mobilizuje się po to, by przeszkodzić innym w zapisach. "Rejestrują się na szczepienia tylko po to, żeby zablokować termin i nie przyjść. Chwalą się między sobą domniemanymi liczbami dawek, które udało się im tym sposobem zmarnować" - czytamy.

"Robię sekcje zwłok, w tym osób zmarłych w przebiegu #COVID19. Część z tych ludzi, jeśli by była zaszczepiona przeciw #Covid_19, mogłaby żyć. Nie możemy pozwalać na takie aspołeczne działania" - napisał na Twitterze Robert Nowakowski, specjalista medycyny sądowej. Załączył również screen tweeta jednego z domniemanych uczestników akcji. "Zgłaszacie się na szczepienie i macie dostęp do terminów w całej Polsce. Oczywiście na żadne szczepienie nie idziecie" - brzmi treść apelu.

Sprawę skomentował rządowy profil "Szczepimy się". Na pytanie internauty, czy taka postawa nie powinna się spotkać z odpowiedzialnością karną, odpowiedział: "Analizujemy te wątki w różnych social mediach. Wykorzystujemy wszelkie dostępne narzędzia, by przeciwdziałać temu zjawisku".

