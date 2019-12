Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W czwartkowej akcji, która rozpocznie się o godzinie 6.00 rano, weźmie udział około 5 tys. policjantów ruchu drogowego w całym kraju. Jak przekazał podinsp. Kobryś, funkcjonariusze zwrócą uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem, jednak nadrzędnym celem będzie eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie, wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego.

Wskazał, że policjanci będą wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, między innymi w dymomierze i analizatory spalin.

Akcja "SMOG" na polskich drogach

- Funkcjonariusze będą badali emisję spalin pojazdów, wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska - wskazał policjant, dodając, że sprawdzane będą również wszystkie niesprawności techniczne w tym wycieki płynów oraz nadmierny hałas.

Policjant poinformował również, że do tej pory w tym roku funkcjonariusze przeprowadzili 11 akcji pod nazwą "SMOG".

- Przez te 11 dni, które już były do tej pory, skontrolowaliśmy ponad 268 tys. pojazdów, podczas których zatrzymaliśmy ponad 12,5 tys. dowodów rejestracyjnych - powiedział Kobryś. - Ponad 2,7 tys. przypadków dotyczyło przekroczenia emisji spali. Pozostałe zatrzymane dowody były zazwyczaj za wycieki płynów eksploatacyjnych - dodał.

Kobryś tłumaczył, że akcja "SMOG" ma również charakter informacyjno-edukacyjny.

- Pamiętajmy, że transport, szczególnie na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Policjanci będą przypominali kierującym, że dający się wszystkim we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności - dodał.

Czwartkowa akcja SMOG potrwa do godziny 22.00.

RadioZEt.pl/PAP