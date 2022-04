Po kolejnych wybuchach metanu w kopalni Pniówek już podczas akcji poszukiwawczej w sumie rannych jest 28 osób. W nocy 8 ratowników trafiło do szpitali. JSW zasygnalizowała, że w piątek zostanie podjęta decyzja o dalszych krokach akcji ratowniczej.

- Kiedy ratownicy rozpoczęli pracę przy wydłużaniu lutniociągu w rejonie ściany N-6 było bezpiecznie, potem parametry atmosfery zaczęły się tam drastycznie zmieniać - poinformował w piątek w nocy szef akcji ratowniczej w kopalni Pniówek w Pawłowicach Arkadiusz Frymarkiewicz.

W nocy do różnych szpitali na Śląsku trafiło 8 ratowników. Byli przytomni i wydolni oddechowo.

Akcja ratunkowa w kopalni Pniówek. Nowe fakty

Reporterka Radia ZET Grażyna Wiatr dowiedziała się, że do siemianowickiej oparzeniówki, która przyjmowała już rannych po wybuchach, tym razem nikt nie trafił, ale szpital jest w pełnej gotowości. Do natychmiastowego użycia jest komora hiperbaryczna do leczenia zatruć gazami, tlenkiem węgla czy niegojących się ran.

Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Łukasz Pach przekazał, że wszystkich poszkodowanych po wybuchu 10 ratowników było przytomnych i wydolnych krążeniowo oraz oddechowo. Stan trzech z nich określono jako ciężki, czterech jako dobry, do obserwacji szpitalnej, a trzech zaopatrzono na miejscu, aby odesłać ich do domu.

Po czwartkowych wybuchach w kopalni Pniówek w Pawłowicach, poszerzony o specjalistów zespół w sztabie akcji w piątek rano ma zdecydować o jej dalszym przebiegu – wynika z informacji władz Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia.

Dotąd potwierdzono śmierć pięciu ofiar katastrofy. Do czasu kolejnych, czwartkowych wybuchów sześć osób było w ciężkim stanie. Kilkunastu pracowników było lżej rannych. Akcja ratownicza zmierzała do dotarcia do siedmiu zaginionych.

RadioZET.pl/PAP - Mateusz Babak, Anna Gumułka