Al-Kaida przygotowuje się do zamachów w Europie? Jak pisze portal tvp.info, o zagrożeniu poinformowała europejska agencja FRONTEX w notatce przekazanej państwom UE. "Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego KGP uzyskał, za pośrednictwem Wydziału d/w z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP, informację przesłana przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX o możliwym zagrożeniu przeprowadzenia ataków terrorystycznych na funkcjonariuszy policji w krajach zachodnich" – napisano w tym dokumencie.

Tvp.info zwraca przy tym uwagę, że niedawno wezwanie do zamachów na policjantów pojawiło się w czasopiśmie "The Wolves of Manhattan Magazine" zbliżonym do Al-Kaidy. Hiszpańska policja alarmowała wówczas, że zamachowcy jako cel wskazują wszystkie formacje policyjne w Europie Zachodniej, oferując 60 tys. euro za zabicie policjanta – pod warunkiem, że jest chrześcijaninem, Żydem albo ateistą.

Al-Kaida przygotowuje zamach w Europie? Ostrzeżenie dotarło do Polski

Ostrzeżenie dotarło także do Polski właśnie z Hiszpanii. WP.pl pisze, że źródłem informacji o planowanych atakach na funkcjonariuszy policji jest jedna z hiszpańskich służb.

Sprawą zajmuje się także polska policja. "Ta sytuacja jest nam znana, podobnie jak i naszym zaprzyjaźnionym formacjom policyjnym w Europie, o czym informowały media zagraniczne. Oczywiście w związku z tym podejmowane są odpowiednie czynności, jednak ze względu właśnie na bezpieczeństwo naszych policjantów nie mogę wchodzić w szczegóły" - powiedział Tvp.info rzecznik KGP Mariusz Ciarka.

Podkreślił jednocześnie, że priorytetem jest bezpieczeństwo polskich policjantów, a im mniej szczegółów "w zakresie środków bezpieczeństwa, tym większe bezpieczeństwo możemy zagwarantować".

RadioZET.pl/ PAP/ tvp.info