Reżim Łukaszenki zmienia plany? "Chcą przerzucić migrantów w innym miejscu"

Plany reżimu Alaksandra Łukaszenki zakładają nielegalne przekroczenie granicy przez migrantów w okolicach Terespola i Sławatycz. To tam mają oni zostać zwiezieni z Brześcia - pisze w sobotę dziennik "Fakt", powołując się na informacje byłego białoruskiego urzędnika, a teraz opozycjonisty.

Granica polsko-białoruska. Według informatorów gazety, skuteczna obrona granicy przez nasze wojsko, policję i Straż Graniczną zmusiła służby białoruskiego dyktatora do zmiany planów. Teraz szykują one przerzut migrantów w innym miejscu granicy. Nowe plany zakładają nielegalne przekroczenie granicy w okolicach Terespola i Sławatycz. To tam migranci mają zostać zwiezieni z Brześcia. "W mieście i okolicznych miejscowościach jest ich już około tysiąca" - mówi "Faktowi" Anatol Kotow, były białoruski urzędnik, obecnie opozycjonista.

"Fakt" dowiedział się, że plan zakłada kilka prób przekraczania granicy, łącznie z przeprawianiem się przez Bug, a kulminacji akcji można spodziewać się w każdej chwili. Nasze służby panują jednak nad sytuacją i zapewniają gazetę, że i w tym miejscu są przygotowane do skutecznej ochrony granicy.

"Fakt": migranci ruszą na Polskę przez Terespol

"Na tę chwilę siły w postaci 2,5 tys. funkcjonariuszy Nadbużańskiej Straży Granicznej są wystarczające" - mówi "Faktowi" porucznik Dariusz Sienicki z Nadbużańskiej Straży Granicznej.

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm pod koniec września zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

Kryzys humanitarny zaostrzył się 8 listopada, gdy duża grupa uchodźców eskortowanych przez białoruskie służby dotarła na granicę polsko-białoruską. Niektórzy migranci próbowali kłodami sforsować ogrodzenie niedaleko Kuźnicy. Powstrzymali ich polscy funkcjonariusze.

RadioZET.pl/ Mieczysław Rudy (PAP)