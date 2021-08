Intensywne opady deszczu na południu Polski doprowadziły władze do ogłoszenia alarmu powodziowego w trzech gminach. Zagrożeni są mieszkańcy Łososiny Dolnej w powiecie nowosądeckim, Ciężkowic w pow. tarnowskim i Gręboszowa w pow. dąbrowskim. Jak podaje PAP, wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwołał Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Alarm powodziowy dla trzech gmin w Małopolsce. Przypomnijmy, wieczorem w regionie obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej II stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Całkowita suma opadów opadu może wynieść od 35 mm do 50 mm, a lokalnie do 70 mm.

– Przed Małopolską kolejny trudny okres. Monitorujemy sytuację. Doskonale wiemy, jak trudne w naszym regionie są powodzie górskie, a jak pokazała sytuacja w krakowskim Bieżanowie – również tereny zurbanizowane musiały się mierzyć z opadami na ogromną skalę. Służby są w pogotowiu. Prognozy nie są dobre. W najbliższych godzinach opady powinny być nieco lżejsze, ale spodziewamy się kolejnych. Jesteśmy w pełni przygotowani do wzmożonych działań – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Alarm powodziowy dla gmin w Małopolsce. "Prognozy nie są dobre"

Małopolscy strażacy do godzin popołudniowych byli wzywani 135 razy, głównie do wypompowania wody z piwnic i zalanych posesji oraz do podnoszenia obwałowań. O godzinie 14 bez prądu pozostawało blisko 400 mieszkańców, głównie z powiatu krakowskiego.

Do godzin wczesnopopołudniowych na wskutek zalania i zamulenia nieprzejezdna była droga krajowa nr 75 w miejscowości Witowice Górne w powiecie nowosądeckim. Uszkodzona została także droga wojewódzka nr 971 w miejscowości Żegiestów. Osunięcie się nasypu drogi spowodowało zamknięcie na kilka godzin szlaku kolejowego nr 96 Tarnów – Żegiestów na odcinku Andrzejówka – Muszyna.

Poza alarmem powodziowym służby ogłosiły niższy poziom ostrzeżeń, tzn. pogotowie przeciwpowodziowe. Obowiązuje w 5 powiatach, jednym mieście na prawach powiatu i 12 gminach.

Bolesław (powiat dąbrowski),

Radgoszcz (powiat dąbrowski),

starosta dąbrowski ogłosił PP na terenie gmin: Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Mędrzechów i Olesno,

miasto Grybów,

powiat limanowski,

powiat myślenicki,

powiat nowosądecki,

miasto Nowy Sącz,

powiat bocheński,

Tuchów (powiat tarnowski),

Gródek nad Dunajcem (powiat nowosądecki),

Skawina (powiat krakowski),

Raciechowice (powiat myślenicki),

Korzenna (powiat nowosądecki),

Iwkowa (powiat brzeski),

Myślenice (powiat myślenicki),

Lisia Góra (powiat tarnowski),

Kamionka Wielka (powiat nowosądecki).

RadioZET.pl/PAP