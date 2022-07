Przez ostatnie dwa tygodnie obserwujemy mniej więcej 60-procentowe wzrosty zakażeń. W tej chwili przez większość dni liczba przypadków raportowanych codziennie przekracza tysiąc. Wskaźnik R zwiększył się do poziomu bliskiego 1,5 – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef MZ wyjaśnił, że bliżej poziomu 5 tys. hospitalizacji w skali kraju nie będą podejmowane żadne kroki restrykcyjne.

Adam Niedzielski na konferencji po spotkaniu premiera z członkami Rady ds. COVID-19 omówił aktualną sytuację epidemiczną w kraju. W piątek w Polsce badania potwierdziły 1046 infekcji koronawirusem. Takich danych nie było od kilku miesięcy.

- W tej chwili, w tym tygodniu, mamy sytuację, że przez większość dni liczba przypadków raportowanych codziennie przekracza tysiąc. Ta liczba badań jest w okolicach 6 tys. i te wzrosty, które obserwujemy z tygodnia na tydzień, doprowadziły do tego, że wskaźnik R, czyli tzw. wskaźnik reprodukcji, zwiększył się do poziomu bliskiego 1,5, a to jest jeden z najwyższych poziomów, jakie obserwowaliśmy w trakcie pandemii – powiedział.

Niedzielski o "najczarniejszych scenariuszach epidemii". Wrócą obostrzenia?

- Wstępnie, roboczo przyjęliśmy, że bliżej poziomu 5 tys. hospitalizacji w skali kraju, a obecnie mamy ok. 450, nie będą podejmowane żadne kroki restrykcyjne, chyba że sytuacja będzie nakazywała szybszą reakcję - mówił szef MZ.

Podkreślił, że "najczarniejsze scenariusze" poziomu hospitalizacji do jesieni to od 6 do 10 tys. osób.

Wyjaśnił, że hospitalizacje mają nieco inny przebieg niż w poprzednich fazach epidemii. - Część tych hospitalizacji nie wynika z oceny stanu zdrowia pacjentów, który byłby upoważniający do hospitalizacji, tylko to są pacjenci w stanach lekkich, którzy przyjmują w trybach ambulatoryjnym i szpitalnym leki, które stosujemy w zakresie zwalczania COVID-19 – powiedział Niedzielski.

RadioZET.pl/PAP