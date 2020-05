Alarmy bombowe w galeriach handlowych w Polsce. Ewakuowano ludzi

Kilkanaście zgłoszeń o fałszywych alarmach bombowych w galeriach handlowych otrzymała w poniedziałek policja w kilku województwach w Polsce. Wszystkie miały zostać przesłane drogą elektroniczną i miały dotyczyć "pozostawionych ładunków". Informację o fałszywych alarmach bombowych potwierdzili PAP między innymi policjanci z Wielkopolski, Dolnego Śląska, Śląska, Podlasia, Małopolski oraz Łodzi.

Piotr Garstka z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu poinformował PAP w poniedziałek, że alarmy bombowe dotyczyły trzech centrów handlowych w mieście. W regionie, poza stolicą województwa wielkopolskiego, nie było tego typu zgłoszeń.

Alarmy bombowe w kilku województwach w Polsce

Jak podała z kolei PAP podkomisarz Magdalena Szust z zespołu prasowego śląskiej policji, w tym regionie podobne informacje dostali zarządcy centrów handlowych, w co najmniej trzech miastach. Szust przypomniała, że choć policja zawsze weryfikuje takie zgłoszenia, to do zarządców należy ew. decyzja o ewakuacji obiektów. W województwie śląskim w poniedziałek ewakuowano co najmniej jeden obiekt - w Rybniku.

Z kolei Edyta Wilczyńska z zespołu prasowego podlaskiej policji podała, że w Białymstoku doszło do ewakuacji pracowników i klientów jednej galerii handlowej w centrum miasta. Zgłoszenie policja dostała od administratora obiektu ok. godz. 18. Galeria została przeszukana, kiedy okazało się, że alarm był fałszywy, administrator ponownie otworzył ten obiekt.

Ewakuacja w galeriach handlowych

Natomiast p.o. rzecznika dolnośląskiej policji Kamil Rynkiewicz poinformował PAP, że do zarządców czterech galerii handlowych na Dolnym Śląsku – trzech we Wrocławiu i jednej w Wałbrzychu - wysłano w poniedziałek e-mail z informacją o podłożonym ładunku wybuchowym. W przypadku jednej galerii – we Wrocławiu – zarządzono ewakuację.

Rzecznik policji w Łódzkiem Joanna Kącka potwierdziła, że w Łodzi także odnotowano takie przypadki. Prawdopodobnie dotyczyło to dwóch centrów handlowych. Informacje o podłożonych ładunkach przesłano droga mailową.

Według nieoficjalnych informacji, do których dotarła PAP, zgłoszenia o fałszywych alarmach bombowych otrzymali także policjanci z Krakowa oraz Warszawy.

RadioZET.pl/ PAP