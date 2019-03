Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Aleksandra Dulkiewicz wygrała przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska. Poparło ją 82,22 proc. mieszkańców.

Drugie miejsce z wynikiem 11,86 proc. zajął Grzegorz Braun. Stawkę zamyka Marek Skiba. Poparło go 5,92 proc. wyborców.

Frekwencja wyniosła 48,67 proc.

– To bardzo duży kredyt zaufania, ale też i ciężar odpowiedzialności. Czekamy oczywiście na oficjalne wyniki, ale już dziś życie toczy się dalej. Dzisiaj rusza rekrutacja do gdańskich przedszkoli – niemal 10 tysięcy miejsc czeka, rusza Gdański Tydzień Zawodowca, gdzie zachęcam rodziców i uczniów do myślenia o swojej przeszłości, pewnie będzie też parę przetargów do rozstrzygnięcia – powiedziała dziennikarzom Dulkiewicz.

– Myślę, że gdańszczanie zdali egzamin i za to wszystko bardzo dziękuję. I do boju, bo za 3 tygodnie kolejne wybory do rad dzielnic. I wierzę, że również pokażemy znowu, że jesteśmy obywatelami pełną gębą. Wierzę w to, że gdańszczanie przez ostatnie 7 tygodni zdali egzamin nie tylko ze swojego człowieczeństwa, ale także ze swojej obywatelskości i że razem będziemy zmieniali Gdańsk na jeszcze lepsze miejsce do życia. Niezależnie od tego, jakie będą ostateczne wyniki, po prostu chcę podziękować za obywatelską postawę, za te ostatnie tygodnie, za tę niedzielę – powiedziała dziennikarzom Dulkiewicz, która wraz ze swoimi sympatykami z komitetu „Wszystko dla Gdańska” rozdawała mieszkańcom kawę i babeczki w okolicach Dworca Głównego PKP w Gdańsku.

