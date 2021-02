Aleksiej Nawalny ma trafić do kolonii karnej. Po tym, jak sąd zadecydował o "odwieszeniu" wobec rosyjskiego opozycjonisty wyroku wydanego w 2014 roku, a sztab Nawalnego wezwał do zgromadzeń, w Moskwie i Petersburgu zatrzymano już co najmniej kilkanaście osób. Szef dyplomacji USA Antony Blinken zaapelował do Rosji, aby "natychmiast i bezwarunkowo" uwolniła Nawalnego. Najważniejsze informacje w sprawie relacjonujemy na żywo na RadioZET.pl.