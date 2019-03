Alert RCB znów działa. W części kraju zrobi się dziś bardzo niebezpiecznie

Utrzymujący się w czwartek nad Polską front atmosferyczny przyniesie duże zachmurzenie, opady deszczu i bardzo silny wiatr, przed którym ostrzega IMGW. W związku z niepokojącymi prognozami do przebywających w niektórych częściach kraju rozsyłane są alerty RCB.

Piątkowy wieczór i sobota upłyną pod znakiem silnych porywów wiatru. Silniej powieje zwłaszcza nad morzem i w górach. Na zachodzie kraju i Pomorzu wiatr rozpędzi się do 80-90 km/h, a wysoko w górach do nawet 100 km/h.

W związku z zagrożeniem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał liczne ostrzeżenia. Alerty obejmują 14 województw. Dwa z nich to alerty drugiego stopnia.

Według IMGW spokojnie będzie tylko w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. W pozostałych częściach kraju apeluje się o ostrożność. Niebezpiecznie będzie zwłaszcza w północnych powiatach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Tam do soboty do godziny 7 rano obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. W pozostałych regionach wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obowiązują do sobotniego popołudnia.

Alert RCB znów działa. Kto dostanie SMS-a?

W związku z prognozami IMGW dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podjął decyzję o wysłaniu SMS-a z ostrzeżeniami, czyli Alertu RCB do osób przebywających w nadmorskich rejonach.

Kto dostanie w piątek takiego SMS-a? To osoby przebywające w powiatach: słupskim, sławieńskim, koszalińskim, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim, Świnoujście oraz miastach na prawach powiatu: Koszalinie i Słupsku. RCB apeluje do nich o zachowanie szczególnej ostrożności.

Według synoptyków wiatr ma osłabnąć w sobotę. Jego prędkość spadnie wtedy do 30-45 km/h, a porywy do 70 km/h.

