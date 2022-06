Alert RCB. IMGW ostrzega przed ekstremalnymi zjawiskami w całej Polsce

Pogoda w Polsce osiąga ekstremalne temperatury. "Duże zagrożenie pożarowe w lasach. Alert RCB został wysłany do osób przebywających w części powiatów woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego. Zachowaj szczególną ostrożność, nie używaj otwartego ognia w lesie i jego sąsiedztwie" – napisano na Twitterze Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

IMGW ostrzega. Zagrożenie pożarami bardzo duże

Niebezpieczną sytuację potwierdza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z danych wynika, że w poniedziałek na przeważającym obszarze kraju zagrożenie pożarami jest bardzo wysokie albo wręcz ekstremalnie wysokie.

Na zmniejszenie ryzyka pożarami nie ma co liczyć, gdyż co najmniej do piątku Polska pozostanie w objęciach potężnej fali upałów. Temperatura będzie oscylować blisko 30 stopni Celsjusza, a miejscami przekroczy 35 st. Celsjusza. Nie wystąpią również rozległe opady. Jeżeli gdzieś popada, to będzie to na ogół deszcz związany z burzami, który jedynie punktowo i na krótko poprawi sytuację w lasach.

Dopiero w weekend można spodziewać się lekkiego ochłodzenia, ale nie ma co liczyć na poprawę sytuacji hydrologicznej. Susza w Polsce jest rozległa i dopiero długie regularne opady mogą jej zaradzić. Jednak jak przewidują synoptycy na tego typu zjawisko pogodowe nie ma co liczyć w najbliższym czasie.

RadioZET.pl/IMGW