Alicja Tysiąc nie żyje. Przegrała walkę z COVID-19. Miała 50 lat

Alicja Tysiąc nie żyje. Jak podaje polsatnews.pl, od wielu dni walczyła o życie w jednym z warszawskich szpitali. Przegrała walkę z COVID-19. Alicja Tysiąc była zaangażowana w walkę o prawo kobiet do legalnej aborcji. Sama była ofiarą tzw. kompromisu aborcyjnego. Lekarze odmówili jej prawa do aborcji, choć ciąża stanowiła zagrożenie dla jej zdrowia.

"20 lat temu prawie całkowicie straciłam wzrok, gdy zostałam zmuszona do donoszenia ciąży. Od tamtego momentu żyję z niskiej renty, a moje leczenie pochłonęło ogromne środki. Gdyby nie pomoc osób o dobrych sercach, już dawno straciłabym wzrok. Ostatnich 20 lat mojego życia to kolejne operacje, zabiegi, rehabilitacje... Nie walczę tylko dla siebie, wzrok jest dla mnie ważny, ponieważ opiekuję się 3-letnią wnuczką po śmierci jej mamy. Jednocześnie przez wszystkie te lata wspierałam walkę o prawa reprodukcyjne, w tym prawo do decydowania o własnym ciele i prawo do aborcji" - pisała Alicja Tysiąc.

W jednym z ostatnich wpisów w mediach społecznościowych przyznała: "Zaczynam się strasznie martwić, do zastrzyku brakuje mi 1304 zł. Boję się, że osoby, które mi dobrze życzą, wyczerpały już swoje możliwości finansowe, i że jednak nie uda mi się dokończyć rehabilitacji... A tak niewiele już brakuje do zebrania: dwie dawki zastrzyku (ta i grudniowa) i dwie wizyty (w grudniu). Tak niewiele... a jednocześnie tak dużo".

20 marca 2007 Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie, w którym nakazał Rzeczypospolitej Polskiej wypłacenie Alicji Tysiąc 25 tys. euro zadośćuczynienia oraz 14 tys. euro na pokrycie kosztów sądowych. Trybunał przyznał zadośćuczynienie ze względu na naruszenie przez Polskę art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do poszanowania życia prywatnego).

Lekarze pracujący w publicznej opiece zdrowotnej uznali, że przypadek Alicji Tysiąc nie upoważnia do wykonania legalnej aborcji ze względów zdrowotnych. Orzeczenie Trybunału nie zakwestionowało tego. Podstawę zasądzonego odszkodowania stanowił fakt, że kobiecie nie zapewniono prawa do odwołania się od decyzji podjętej przez lekarzy.

