Władze RP opublikowały raport strat Polski w II wojnie światowej. 1 września w Warszawie Jarosław Kaczyński ogłosił, że straty poniesione wskutek wojny i okupacji ze strony nazistowskich Niemiec są równowarte 6 bilionów 200 miliardów 609 milionów złotych.

MSZ Niemiec jeszcze tego samego dnia w stanowczym komunikacie przekazało, że temat reparacji wojennych jest zamknięty, gdyż władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zrzekły się ich w 1953 roku.

Ambasador Niemiec: Kwestia reparacji została zamknięta

Ze strony niemieckiej w tej sprawie wypowiedział się ponadto ambasador tego państwa w Polsce. Jego słowa wybrzmiały na antenie TVN24. - Z prawnego punktu widzenia kwestia reparacji została zamknięta, więc nie ma o czym mówić – powiedział Thomas Bagger. - Historia pozostanie z nami na zawsze. Zawsze będziemy pamiętać o ofiarach, będziemy zawsze czcić ich pamięć - dodał Bagger.

Podkreślał, że prawny aspekt sprawy zamyka kwestię ubiegania się o odszkodowania finansowe. - Jeżeli chodzi o proces pojednania, jeżeli chodzi o dyskusję na temat tego, jak w sposób moralny i odpowiedzialny możemy odnieść się do naszej przeszłości, uwzględniając gesty, uwzględniając też działania natury humanitarnej - te kwestie są prowadzone – odpowiadał Bagger.

Ambasador został także zapytany, ile Niemcy do tej pory wypłaciły Polsce w ramach reparacji i czy to jest wystarczająca kwota. Ponownie nawiązał do symboli i zbudowania nowego, pokojowego ładu w Europie.

"Pojednanie jest możliwe bez reparacji"

- To byłoby nie fair, gdybyśmy popatrzyli na bezmiar okrucieństwa i zniszczeń uczynionych wówczas i żaden ambasador Niemiec nie byłby w stanie dobrać odpowiednich słów, ale nie zapominajmy o tym, że były też pokolenia przed nami, które wyszły z tego stanu szoku i tak, jak pokazali też biskupi, pojednanie jest możliwe nawet bez reparacji. Udało się doprowadzić do nowego ładu pokojowego w Europie, a Polska jest częścią tego ładu – mówił Bagger.

- Nie zgadzamy się z całym podejściem. Polska ma prawo oceniać szkody wojenne, też oceniać szkody uczynione w czasie wojny i zniszczenia wojenne, ale nie stanowi to podstawy do dalszych rozmów – podsumował ambasador Niemiec w Polsce.

RadioZET.pl/Tvn24.pl