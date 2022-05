"W związku z oburzającym incydentem, do którego doszło 9 maja br. na Cmentarzu Radzieckich Żołnierzy-Wyzwolicieli w Warszawie, gdzie tłum chuliganów uniemożliwił Ambasadorowi Rosji w Polsce Siergiejowi Andriejewowi i jego małżonce złożenie wieńca z okazji 77. rocznicy Zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, na polecenie Ministra Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa, Ambasada zgłosiła stanowczy protest do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i zażądała, aby w ciągu dnia 9 maja zapewniona była możliwość złożenia przez Ambasadę wieńca na wskazanym cmentarzu z odpowiednimi gwarancjami porządku publicznego i bezpieczeństwa dla członków rosyjskiej misji dyplomatycznej" - napisano w oświadczeniu Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce. Polsat News poinformował, że Andriejew wystąpił o ochronę do polskich władz.

Wcześniej na Telegramie do zdarzenia odniosła się rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa. "Fani neonazizmu po raz kolejny odsłonili twarz. I jest to krwawa twarz" - napisała.

Ambasador Rosji oblany farbą

Siergiej Andriejew mimo zakazu stołecznych władz i rekomendacji polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawił się na cmentarzu przy ul. Żwirki i Wigury, by oddać hołd żołnierzom rosyjskim poległym w II wojnie światowej. Na jego przybycie zareagowali uczestnicy antywojennego happeningu, głównie Ukraińców, którzy nie dopuścili go pod pomnik i uniemożliwili mu złożenie kwiatów. Obecna w tłumie ukraińska dziennikarka Iryna Zemlyana oblała go czerwoną farbą (sztuczną krwią), przypominając mu o zbrodniach Rosjan w wojnie w Ukrainie.

9 maja Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Główne uroczystości odbyły się na pl. Czerwonym w Moskwie w obecności zbrodniarza wojennego, dyktatora Władimira Putina.

RadioZET.pl/Ambasada Rosji w Polsce/Polsat News