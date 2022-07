Zaginęła 12-letnia Amelia. "Ostatni raz była widziana w Warszawie"

Zaginęła 12-letnia Amelia Cools – poinformowała w czwartek 14 lipca policja. Nastolatka ostatni raz była widziana 20 maja 2022 roku w Warszawie.

Mundurowi udostępnili zdjęcie i rysopis poszukiwanej 12-latki. Dziewczynka mieszkała w Brzegu na Opolszczyźnie.

Zaginęła 12-letnia Amelia. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

"12-letnia Amelia z Brzegu jest szczupłej budowy ciała, ma ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. Ostatni raz była widziana 20 maja w Warszawie" – informuje policja w komunikacie.

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionej o kontakt telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Brzegu – telefonicznie pod nr tel. 47 8633 203 lub dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Dziewczynka od wczesnej młodości zmaga się z trudną sytuacją rodzinną. Polsat News w programie "Interwencja" informował w 2016 roku, że matka 6-letniej wówczas Amelii uciekła z nią od ojca do Polski. Pani Aleksandra Cools (Polka z pochodzenia) twierdziła, że mąż (Francuz) stosował wobec niej przemoc, a z racji odcięcia od pieniędzy nie mogła walczyć o swoje prawa za granicą. Odwołała się od wyroku polskiego sądu, który na podstawie konwencji haskiej nakazał wyjazd 6-letniej wówczas dziewczynki z powrotem do ojca we Francji.

RadioZET.pl/Policja.pl