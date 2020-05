Amnestia maturalna 2020. MEN wydał rozporządzenie. Kogo dotyczy?

Matura 2020 w związku z epidemią koronawirusa nie odbyła się w maju. Termin egzaminu maturalnego 2020 został przesunięty na 8 czerwca. Matura 2020 potrwa do 29 czerwca. Zgodnie z rozporządzeniem resortu edukacji, w tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych odbędzie się tylko w formie pisemnej.

Wyniki matur 2020 w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych, odbędzie się 8 września, jego wyniki zostaną podane do 30 września.

Amnestia maturalna 2020 - według rozporządzenia MEN - dotyczy absolwentów, którzy deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego, aby ten egzamin zdać. Według tegorocznych wytycznych nie będą do niego przystępowali.

Otrzymają oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego