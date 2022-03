Jeśli prezydent Rosji Władimir Putin faktycznie użyłby na Ukrainie broni chemicznej, NATO będzie musiało bardzo poważnie zastanowić się, co zrobić, bo byłaby to sytuacja niebezpieczna dla całego świata - powiedział prezydent RP Andrzej Duda w niedzielę w rozmowie z BBC.

Andrzej Duda, zapytany, czy użycie broni chemicznej mogłoby spowodować interwencję NATO, powiedział: "Oczywiście, wszyscy mają nadzieję, że nie odważy się tego zrobić. Ale jeśli użyje broni masowego rażenia, to będzie to zmiana całej sytuacji. Na pewno (NATO) musiałoby usiąść do stołu i poważnie zastanowić się, co zrobić, bo wtedy sytuacja staje się niebezpieczna nie tylko dla Europy, ale i dla całego świata".

- Jest to coś, czego świat nie widział na taką skalę od czasów II wojny światowej. Jeśli pytacie mnie, czy Putin może użyć broni chemicznej, to myślę, że Putin może teraz użyć wszystkiego, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji. Politycznie już przegrał tę wojnę, a militarnie nie jest w stanie jej wygrać - powiedział prezydent Duda.

Duda: Putin może być skłonny do użycia broni chemicznej

Nikt na Ukrainie nie rozwija żadnej chemicznej ani innej broni masowego rażenia - powiedział w w nagraniu zamieszczonym na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu ostrzegł, że Rosja może użyć na Ukrainie broni chemicznej lub biologicznej. Dodał, że twierdzenia rosyjskich władz o rzekomych ośrodkach badań nad taką bronią na Ukrainie stanowią przygotowanie gruntu do ataku z jej użyciem przez Moskwę.

- Bardzo się tym martwię, bo wielokrotnie przekonywano nas: jeśli chcecie wiedzieć o planach Rosji, spójrzcie na to, o co was oskarża. Rosyjska propaganda wskazuje, że są do tego zdolni i tego chcą - powiedział Zełenski.

RadioZET.pl/ PAP

Wojna w Ukrainie na żywo. Najnowsze informacje