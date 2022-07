Andrzej Duda na pielgrzymce Radia Maryja. "Rodzina to kobieta i mężczyzna"

Dwudniowemu, rozpoczętemu w sobotę spotkaniu, towarzyszyło hasło "Z Maryją posłani w pokoju". Kwestii pokoju poświęcił swoją homilię metropolita przemyski abp Adam Szal. - Dziś dzień pański – niedziela, upamiętniająca zmartwychwstanie Chrystusa. Nasz zbawiciel mówi do nas: pokój wam! Bądźmy błogosławieni w oczach bożych przez zaprowadzanie pokoju, niech wspiera nas w tym dziele Duch Święty, który jest duchem prawdy, wolności i niesie pokój – powiedział abp Szal podczas uroczystości 31. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja.

O. Rydzyk: Zdajemy sobie sprawę, jaki jest potop teraz

- Dzisiaj tu jest Polska, dzisiaj tu jest prezydent, jesteśmy w sercu Polski, w sercu matki dzisiaj – powiedział podczas mszy dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk. Wezwał wiernych do naśladowania "największych" wzorców – św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej. - Weźmy sobie ich przesłanie do serca i idźmy od człowieka do człowieka - apelował.

- Potop szwedzki był tu, na Jasnej Górze, było tylko kilkudziesięciu rycerzy, a wszystkich było 300 ludzi. Wystarczyło zaufać Panu Bogu – powiedział. - Nas jest więcej niż 70 rycerzy, idźmy i głośmy! Potop jest – mówił ksiądz arcybiskup, mówił pan prezydent. Zdajemy sobie sprawę, jaki jest potop teraz. Idźmy i głośmy! – wezwał dyrektor Radia Maryja.

Duda: Rodzina to dwoje ludzi – kobieta i mężczyzna

Niedzielną mszę poprzedziło wystąpienie prezydenta RP Andrzeja Dudy, który powiedział, że państwo jest silne swoimi obywatelami, a podstawową, najważniejszą komórką ich współistnienia i życia jest rodzina. Podziękował Radiu Maryja i zgromadzonej wokół niego społeczności za obronę rodziny.

- W tym także w jej podstawowym elemencie, jakim jest rodzące się życie, wszakże to jest właśnie rodzina i to jest jej kwintesencja, to jest cały sens jej istnienia. Wszyscy wiemy, że rodzina to także dwoje ludzi – kobieta i mężczyzna, którzy chcą razem być, razem tworzyć wspólnotę, ale w jakże naturalny sposób nie mają poczucia pełni, jeżeli nie mają dziecka, jeżeli nie mają tego elementu, który jest ukoronowaniem tej właśnie wspólnoty dwojga ludzi odmiennych płci, którzy chcą razem także dawać życie, rozwijając społeczeństwo, a zarazem rozwijać państwo – powiedział prezydent Andrzej Duda na Jasnej Górze.

- To dlatego właśnie mądre państwo i władze stawiają na rodzinę i wspierają rodzinę ze wszystkich sił, bo jest ona gwarancją przetrwania państwowości, narodowości i społeczeństwa. Dziękuję wam - wielkiej wspólnocie Radia Maryja i Rodziny Radia Maryja, że zawsze o tym mówicie, także rządzącym, niezależnie od tego, jakiej są opcji politycznej, jakie ideały są dla nich ważne - o tych wielkich prawdach przypominacie, bo nie będzie Polski bez rodziny – dodał.

