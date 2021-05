Andrzej Duda opublikował wpis, odnoszący się do III powstania śląskiego. Pomylił w nim "rezurekcję" z "insurekcją", co szybko wytknęli mu internauci i politycy opozycji. Prezydent przeprosił już za błąd językowy, mimo że wcześniej próbował go tłumaczyć jego rzecznik.