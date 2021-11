Andrzej Duda po spotkaniu w BBN oświadczył, że grupy migrantów, które szły w poniedziałek na granicę, są sterowane przez służby białoruskie. - To akcja hybrydowa prowadzona przez białoruski reżim przeciwko Polsce i UE - mówił we wtorek po naradzie sztabu kryzysowego prezydent.

Andrzej Duda zapewnił, że polskie służby były przygotowane w poniedziałek na różne scenariusze wobec aktualnego kryzysu. Jak dodał, udało się zapobiec przełamaniu granicy "mimo zamieszek". - Jest to akcja hybrydowa prowadzona przez reżim białoruski przeciwko Polsce i UE - mówił prezydent.

- Te grupy migrantów, które wczoraj szły na polską granicę, kilka tysięcy ludzi, były w sposób ewidentny, co widać na nagraniach wideo, sterowane przez służby białoruskie, które w ostatniej chwili sprowadziły tych ludzi z normalnej szosy do lasu po to, żeby atakowały granicę polsko-białoruską, gdzie nie ma przejścia granicznego - dodał prezydent.

Prezydent: Apeluję do wszystkich polskich polityków o odpowiedzialność

Andrzej Duda podkreślił, że nasi funkcjonariusze i żołnierze w sposób ofiarny spełniają swoje obowiązki na granicy polsko-białoruskiej. - Za co wszystkim im powinniśmy być wdzięczni, bo służą swoim rodakom, służą swojej ojczyźnie - powiedział.

- Apeluję do wszystkich polskich polityków o odpowiedzialność w tej sprawie, bo sprawa jest zbyt poważna, żeby na tym robić sobie jakąś działalność propagandową, robić na tym politykę, prowadzić walkę polityczną - zaapelował prezydent.

- To jest kwestia obrony granic Rzeczypospolitej. To jest kwestia obrony granic Unii Europejskiej. To jest kwestia naszej odpowiedzialności przed obywatelami i naszej odpowiedzialności przed innymi krajami członkowskimi Unii - powiedział Duda.

RadioZET.pl/PAP