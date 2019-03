Andrzej Duda o zakupach Dulkiewicz: Dajcie spokój! Nie wolno dorosłej osobie kupować alkoholu?

„Nie wolno dorosłej osobie kupować alkoholu? Nie widzę tu żadnego problemu. To prywatna sprawa, nie urzędowa. Dajcie spokój” - tak prezydent Andrzej Duda odniósł się w poniedziałek do wideo pokazującego prezydent Aleksandrę Dulkiewicz podczas robienia zakupów w jednym ze sklepów Biedronka w Gdańsku. Film oburzył prawicę.

W ubiegłym tygodniu do sieci trafiło nagranie z kamer monitoringu, na którym widać, jak w jednym z supermarketów, nowo wybrana prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, kupuje w asyście trzech ochroniarzy butelkę wódki i dwie cole. „Czy mieszkańcy Gdańska mają prawo wiedzieć ile kosztuje ich ochrona nowej prezydent?” – pytał jeden z prawicowych portali.

Publikacja wywołała falę komentarzy. Wśród komentujących był m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, który w odpowiedzi na jeden z krytycznych wpisów, napisał na Twitterze m.in.: "Wpadnę do monopolowego z SOP, kupię pół litra i coś do popicia (raczej wodę niż Colę) i podrzucę zdjęcie #Newsweek. Oczywiście żartuję, po pierwsze w #WielkiPost nie piję, po drugie iść po flachę z ochroną to jak wysłanie #BOR po pizzę".

Duda broni Dulkiewicz

Do sprawy zakupów Dulkiewicz odniósł się w poniedziałek na Twitterze prezydent Andrzej Duda. "Prezydent Aleksandra Dulkiewicz kupowała alkohol w sklepie? A co, jest zakaz robienia takich zakupów? Nie wolno dorosłej osobie kupować alkoholu? Nie wolno Prezydentowi Miasta robić takich zakupów? Nie widzę tu żadnego problemu. To prywatna sprawa, nie urzędowa. Dajcie spokój!" - napisał.

"Bronię ostatnich granic zdrowego rozsądku, normalności i prywatności. To nie była sytuacja służbowa, tylko prywatna, zarejestrowana przez monitoring istniejący dla bezpieczeństwa sklepu i jego Klientów..." - dodał prezydent.

Sama Dulkiewicz odniosła się do informacji ws. swoich zakupów na jednym z portali społecznościowych. "Wyjaśniam: kupiłam »krówkę«, a cole były małe..." - napisała na Facebooku.

"Mam nadzieję, że po tej informacji zapanuje cisza w tej sprawie i następnym razem zanim coś wejdzie do mediów społecznościowych zostanie +dokładnie sprawdzone+ i pozyskane w legalny sposób. Dobrego sobotniego wieczoru! Na zdrowie" - czytamy na profilu prezydent Gdańska.

RadioZET.pl/PAP/MK